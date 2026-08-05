Jak se trénuje první pomoc ve virtuální realitě? Kolik lidí už tímto způsobem v Česku kurz první pomoci absolvovalo? A jaký společenský dopad může mít jeden vytrénovaný člověk na rodinu a okolí? Povídali jsme si s Markem Bárdym, ředitelem firmy VR Rescue.
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
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