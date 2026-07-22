Proč byla 90. léta pro podnikání naprosto skvělá? Jak vydělat a následně ztratit desítky milionů korun a nezhroutit se z toho? A podle čeho si vybírat firmy k investici? Povídali jsme si s Ladislavem Chodákem, manažerem, investorem a podnikatelem.
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.