David Petrů, vedoucí partner společnosti Hill International, během své kariéry obsadil více než 700 manažerských pozic. V aktuální epizodě podcastu Na vlně podnikání vysvětluje, proč první dojem často klame, jak probíhá výběr vrcholových manažerů a podle čeho pozná lídra, pod jehož vedením lidé rostou. Řeč je také o tom, kdy je lepší vychovat nástupce uvnitř firmy a kdy naopak přivést manažera zvenčí. Nechybí ani téma, které bývá pro rodinné firmy často největší výzvou: vztah mezi majitelem a nově najatým CEO. Právě kvalita tohoto vztahu totiž často rozhoduje o úspěchu, nebo naopak neúspěchu celé změny. V podcastu se David Petrů věnuje také tomu, jak se headhunting za posledních dvacet let proměnil a proč sociální sítě nehrají při výběru kandidátů tak významnou roli, jak se často předpokládá.

První dojmy jsou při hledání správných kandidátů vždy nebezpečné. Bývají často zavádějící.

Co se v tomto díle ještě dozvíte:

  • podle čeho poznat správného kandidáta na manažerskou pozici a jak odhalit, zda bude dobrým lídrem
  • jak často se stává, že i pečlivě vybraný manažer nakonec selže
  • v čem se liší hledání šéfa pro korporaci a pro českou rodinnou firmu
  • jak nastavit vztah mezi zakladatelem firmy a nově najatým manažerem
  • jak dlouho trvá výběr vrcholového manažera a kolik kandidátů se dostane do finále
  • v čem se čeští CEO stále liší od západních manažerů
  • zda je lepší vychovat nástupce uvnitř firmy, nebo přivést manažera zvenčí
  • zda mohou české rodinné firmy úspěšně vést zahraniční manažeři

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

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https://podcasty.ekonom.cz/c1-67910450-jak-poznat-manazera-ktery-ceskou-rodinnou-firmu-posune-dal-s-headhunterem-davidem-petru  