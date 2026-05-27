Mají dnes děti šanci dostat se na dobrou školu bez doučování? Podle Jakuba Rakušana, zakladatele Školy Populo, jen velmi těžko. Konkurence roste a formát jednotných přijímacích zkoušek vyžaduje specifickou přípravu a dril. V novém díle podcastu Na vlně podnikání se dozvíte, jak Škola Populo od roku 2014 vyrostla, v čem je doučování důležité, proč sází na přísné procesy, automatizaci a franšízový model. A na čem si Jakub, ač sám bez vysokoškolského titulu, zakládá.
U maturity neexistuje žádná konkurence. Buď ji zvládnete, nebo ne. Ale u přijímaček musíte být lepší než jiný student.
Co se v tomto díle ještě dozvíte:
- v čem se liší příprava studentů na maturitu od přípravy na přijímací zkoušky
- na jakou nejdůležitější věc by se měli žáci při přípravě zaměřit
- zda je současná podoba přijímacích zkoušek férová
- jestli má každý žák šanci u přijímaček uspět, pokud se bude doučovat
- v čem se lektoři při doučování přizpůsobují odlišným typům dětí
- jak se měří úspěšnost individuálního doučování, aby to pro rodiče nebyly vyhozené peníze
- jak chce Jakub Školu Populo dál rozvíjet a kam chce expandovat
- proč se pustil do organizovaného doučování a jakou roli hrála jeho předchozí práce
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.
