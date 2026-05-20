Investor a spoluzakladatel společnosti Logio Jan Jirovec se v novém díle podcastu Na vlně podnikání posouvá od témat globální logistiky k hlubším byznysovým a společenským úvahám. Mluví o tom, proč českým technologickým projektům navzdory vysoké kvalitě často chybí sebevědomí, odvaha zjednodušit produkt na dřeň a agresivně ho prosadit ve světě. Zastává se také nastupující mladé generace a odmítá kritiku, že by nechtěla pracovat. Nabízí i provokativní pohled na budoucnost evropské ekonomiky: touha po expanzi a tvorbě je podle něj přirozenou součástí lidské povahy. Narativ o zastavení hospodářského růstu ve jménu pouhého udržování současného stavu proto vnímá jako fatální chybu. V přírodě i v byznysu totiž organismy, které přestanou růst, nevyhnutelně směřují k zániku. Jan mluví také o tom, jaké je opustit každodenní operativu zavedené firmy a získat potřebný nadhled. On ho nejraději hledá v tichu při cestování obytným vozem.
V přírodě neexistují organismy, které by nerostly. Buď rostete, nebo vás příroda vymaže.
Co se v tomto díle ještě dozvíte:
- proč se v poslední době hroutí dodavatelské řetězce a co to znamená pro firmy
- jak se mění role logistiky a jak v ní může pomoci umělá inteligence
- proč je důležité, aby se logistika ve firmách řešila na nejvyšší úrovni
- jaké jsou nejčastější hříchy českých firem v logistice
- kde se v logistickém řetězci nejvíce plýtvá
- v čem byly při budování společnosti Logio největší fuckupy
- jak se liší strategie investování do start-upů od řízení zavedené firmy
- v čem Jan Jirovec po odchodu z operativního řízení změnil pohled
- co Čechy brzdí v úspěchu na světovém trhu
- zda může být hospodářský růst v souladu s přírodou
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.
