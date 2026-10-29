Evropská unie se chystá na změnu v rozdělování evropských dotací. Mělo by se méně cukrovat, tedy drobit finance do malých projektů, a naopak více by se měly financovat velké, důležité projekty, které daný stát citelně posunou. O plánovaných změnách jsme si povídali s Klárou Kracíkovou, ředitelkou odboru strategického rámce fondů EU na ministerstvu pro místní rozvoj.

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Zuzana Keményová.

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https://podcasty.ekonom.cz/c1-67952320-konec-cukrovani-system-rozdelovani-evropskych-penez-se-zmeni  

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