Evropská unie se chystá na změnu v rozdělování evropských dotací. Mělo by se méně cukrovat, tedy drobit finance do malých projektů, a naopak více by se měly financovat velké, důležité projekty, které daný stát citelně posunou. O plánovaných změnách jsme si povídali s Klárou Kracíkovou, ředitelkou odboru strategického rámce fondů EU na ministerstvu pro místní rozvoj.
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Zuzana Keményová.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.