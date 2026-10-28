Co je vedlo k tomu založit vlastní školu? Proč padla volba právě na Montessori pedagogiku? Jak čelili předsudkům veřejnosti a jak zvládají míchat profesní život s manželským? Povídali jsme si se zakladateli skupiny Duhovka Group, Ivanou a Tomášem Janečkovými.

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.

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