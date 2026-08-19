Jaké nejčastější potíže se mohou objevit při prodejích či fúzích firem a jak jim předcházet? Co přinese „28. režim“ pro podnikání v Evropě? A jaké to je, uběhnout 170 kilometrů v kuse? Povídali jsme si s Michalem Matoušem, advokátem z advokátní kanceláře Wolf Theiss.
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
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