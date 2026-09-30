Na jaká kulturní specifika se musí čeští podnikatelé v Číně připravit? Proč je v Číně nutné vše fyzicky ověřovat na místě? A jak dlouho trvá vybudovat si důvěru u čínského dodavatele? Povídali jsme si s Martinem Janošíkem, zakladatelem firmy SPLY.

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

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