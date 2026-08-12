Co rozhoduje o tom, jestli se restauraci daří? Už dávno to není jen dobré jídlo. Alex Ilyash, zakladatel a šéf start-upu Choice, v podcastu Na vlně podnikání popisuje, jak se mění gastrobyznys a proč budou mít stále větší význam data, vlastní prodejní kanály a technologie. Mluví o tom, jak během covidu vznikl nový byznys, jak Choice získal investici přes sedm milionů dolarů a proč při expanzi do Polska firma „spálila jeden rok a spoustu peněz“. Dojde i na umělou inteligenci a její využití přímo v restauracích, takzvané dark kitchens nebo na to, proč chce Choice dobývat Evropu z Prahy.

Nestačí, aby restaurace jen vařila dobré jídlo. Je potřeba, aby se o vás lidi nějak dozvěděli.

Co se v tomto díle ještě dozvíte:

  • zda na českém trhu ještě existuje prostor pro další digitální systém určený restauracím
  • čím může umělá inteligence změnit každodenní fungování restaurací
  • proč personalizované nabídky zákazníkům fungují výrazně lépe než hromadné kampaně
  • co jsou takzvané dark kitchens, jak fungují a proč jich přibývá
  • jak se po covidu změnilo chování zákazníků restaurací
  • které restaurace v současnosti vydělávají nejvíce
  • kam chce Choice dál expandovat a proč se i nadále bude spoléhat na své zázemí v Praze

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

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https://podcasty.ekonom.cz/c1-67915750-jak-data-promenuji-ceskou-gastronomii-a-restaurace-s-alexem-ilyashem-ze-start-upu-choice  