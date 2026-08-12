Co rozhoduje o tom, jestli se restauraci daří? Už dávno to není jen dobré jídlo. Alex Ilyash, zakladatel a šéf start-upu Choice, v podcastu Na vlně podnikání popisuje, jak se mění gastrobyznys a proč budou mít stále větší význam data, vlastní prodejní kanály a technologie. Mluví o tom, jak během covidu vznikl nový byznys, jak Choice získal investici přes sedm milionů dolarů a proč při expanzi do Polska firma „spálila jeden rok a spoustu peněz“. Dojde i na umělou inteligenci a její využití přímo v restauracích, takzvané dark kitchens nebo na to, proč chce Choice dobývat Evropu z Prahy.
Nestačí, aby restaurace jen vařila dobré jídlo. Je potřeba, aby se o vás lidi nějak dozvěděli.
Co se v tomto díle ještě dozvíte:
- zda na českém trhu ještě existuje prostor pro další digitální systém určený restauracím
- čím může umělá inteligence změnit každodenní fungování restaurací
- proč personalizované nabídky zákazníkům fungují výrazně lépe než hromadné kampaně
- co jsou takzvané dark kitchens, jak fungují a proč jich přibývá
- jak se po covidu změnilo chování zákazníků restaurací
- které restaurace v současnosti vydělávají nejvíce
- kam chce Choice dál expandovat a proč se i nadále bude spoléhat na své zázemí v Praze
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
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