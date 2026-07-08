Jak zvládnout přesun z nadnárodního korporátu do rodinné firmy? Jaké vlastnosti jsou potřeba k tomu, aby byl člověk úspěšný finanční ředitel? A jak mu v byznysu pomáhá mnohaletá zkušenost fotbalového rozhodčího? Povídali jsme si s CFO firmy Hecht Motors Karlem Čermákem.

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

Související

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://podcasty.ekonom.cz/c1-67901630-na-vlne-podnikani-s-cfo-firmy-hecht-motors-karlem-cermakem  