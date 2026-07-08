Jak zvládnout přesun z nadnárodního korporátu do rodinné firmy? Jaké vlastnosti jsou potřeba k tomu, aby byl člověk úspěšný finanční ředitel? A jak mu v byznysu pomáhá mnohaletá zkušenost fotbalového rozhodčího? Povídali jsme si s CFO firmy Hecht Motors Karlem Čermákem.
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.
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