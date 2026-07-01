Co mají dělat mladí kuchaři, aby se dostali ve svém oboru na špičku? Jaká je česká gastronomie a co ho v ní v poslední době nadchlo? A co nás čeká na už 12. ročníku gastronomického festivalu Symposium Culinary Prague? Povídali jsme si s kuchařem Tomášem Kalinou, zakladatelem akce Symposium Culinary Prague.

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.

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