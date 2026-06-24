Z původních dvou food kontejnerů na dvoře u podniku Dva kohouti v Karlíně vybudoval Petr Janoušek během několika let firmu, která loni dosáhla obrat zhruba 80 milionů korun. Kromě street foodu, na který zaměstnanci z okolních kanceláří během obědové pauzy stojí dlouhé fronty, provozuje také catering, pořádá eventy a zajišťuje „mobilní“ kantýny pro technologické společnosti. V podcastu Na vlně podnikání vysvětluje, proč po covidu uspěla sázka na kvalitní gastronomii, proč jsou firemní obědy silným náborovým nástrojem a jak umělá inteligence mění řízení restaurace i obchodní procesy. Řeč je také o budoucnosti české gastronomie, expanzi, automatizaci i o tom, proč podle něj dnes nestačí jen dobře vařit.
Proč se v karlínském dvoře u podniku Dva kohouti daří všem byznysům? Protože máme největší pivní zahrádku v Praze, která je otevřená i po desáté hodině.
Co se v tomto díle ještě dozvíte:
- jak vznikla myšlenka Terminálu Karlín a proč Petr po covidu vsadil na street food
- jakou roli hraje v úspěchu podniku lokalita pražského Karlína
- proč vedle dvou kontejnerů rozšířil podnikání o catering a firemní akce
- proč jsou kvalitní obědy důležitým zaměstnaneckým benefitem
- jak v Terminálu Karlín využívají AI při řízení firmy a obchodu
- jaká je podle Petra budoucnost gastronomie v Česku a proč odmítá franšízový model
- jaké rady by dal začínajícím podnikatelům
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
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