Z původních dvou food kontejnerů na dvoře u podniku Dva kohouti v Karlíně vybudoval Petr Janoušek během několika let firmu, která loni dosáhla obrat zhruba 80 milionů korun. Kromě street foodu, na který zaměstnanci z okolních kanceláří během obědové pauzy stojí dlouhé fronty, provozuje také catering, pořádá eventy a zajišťuje „mobilní“ kantýny pro technologické společnosti. V podcastu Na vlně podnikání vysvětluje, proč po covidu uspěla sázka na kvalitní gastronomii, proč jsou firemní obědy silným náborovým nástrojem a jak umělá inteligence mění řízení restaurace i obchodní procesy. Řeč je také o budoucnosti české gastronomie, expanzi, automatizaci i o tom, proč podle něj dnes nestačí jen dobře vařit.

Proč se v karlínském dvoře u podniku Dva kohouti daří všem byznysům? Protože máme největší pivní zahrádku v Praze, která je otevřená i po desáté hodině.

Co se v tomto díle ještě dozvíte:

  • jak vznikla myšlenka Terminálu Karlín a proč Petr po covidu vsadil na street food
  • jakou roli hraje v úspěchu podniku lokalita pražského Karlína
  • proč vedle dvou kontejnerů rozšířil podnikání o catering a firemní akce
  • proč jsou kvalitní obědy důležitým zaměstnaneckým benefitem
  • jak v Terminálu Karlín využívají AI při řízení firmy a obchodu
  • jaká je podle Petra budoucnost gastronomie v Česku a proč odmítá franšízový model
  • jaké rady by dal začínajícím podnikatelům

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

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https://podcasty.ekonom.cz/c1-67896280-od-dvou-kontejneru-v-karlinskem-dvore-k-velkemu-gastroprojektu-s-petrem-janouskem-z-terminalu-karlin  