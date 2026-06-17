Evropa sází na karty, Asie na QR kódy a mobilní peněženky. Kam se bude ubírat budoucnost plateb a prosadí se globálně jedna z těchto cest? Hostem podcastu Na vlně podnikání byl Marek Bočánek, šéf fintech společnosti Walletory se sídlem v Singapuru a odborník na finanční právo a kryptoměny. A právě na tuto otázku se snaží najít odpověď. V rozhovoru také vysvětluje, jak fungují přeshraniční platby mezi Asií a Evropou a proč právě Asie dnes udává tempo finančních inovací. Řeč přišla také na regulaci kryptoměn, boj proti praní špinavých peněz, budoucnost platebních karet, rostoucí význam Singapuru jako finančního centra i na to, proč podle něj současná pravidla často více komplikují život běžným podnikatelům než organizovanému zločinu.
Základní princip prevence praní špinavých peněz je problematický. Cíle, jako jsou ochrana veřejného zájmu a prevence terorismu, jsou správné, ale provedení je špatné.
Co se v tomto díle ještě dozvíte:
- proč se ve Walletory rozhodli získat licenci v Singapuru, jak obtížné to je a co jim to přináší
- zda mají platební karty budoucnost a proč jsou v Asii tak populární QR kódy a mobilní peněženky
- jaké jsou hlavní rozdíly mezi evropským a asijským fintechovým prostředím
- jestli je současný systém boje proti praní špinavých peněz efektivní
- proč se Singapur stává novou Dubají a proč je městský stát jedním z nejatraktivnějších míst pro fintech firmy
- jaký vliv mají geopolitické změny v Asii na finanční sektor
- a jaké trendy budou formovat budoucnost plateb
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
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