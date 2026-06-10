Proč je audit pro ekonomiku podobně důležitý jako STK pro bezpečnost silničního provozu? Proč je nový zákon o účetnictví tak zásadní a co na něm auditorům vadí? Povídali jsme si s prezidentem Komory auditorů ČR Ladislavem Mejzlíkem.
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.
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