Proč pořád stojíme v kolonách a co se s tím dá dělat? A proč je někdy lepší začít s opravou silnice, která na první pohled vypadá jako nová? Obě otázky spojuje jedna odpověď: lepší interpretace nasbíraných dat. Šéf společnosti Vars Brno Tomáš Miniberger v podcastu Na vlně podnikání vysvětluje, proč po dálnicích jezdí speciální vozy vybavené lasery a umělou inteligencí. Snímají vše, co se děje na povrchu (a dokonce i pod ním), a odhalují i mikroskopické trhliny. Tomáš také vysvětluje, jak lze díky jejich včasné detekci při správě komunikací ušetřit značné finanční prostředky.

Nejlevnější je opravovat vozovky ve chvíli, kdy se laikovi ještě zdají v dobrém stavu. Přesto už jsou v nich mikrotrhliny.

Co se v tomto díle ještě dozvíte:

  • jak se za třicet let proměnila správa českých silnic a jakou roli v tom hraje digitalizace
  • kdy je nejvhodnější okamžik pro opravu silnice a jak se v posledních letech změnil jejich stav
  • jaký materiál je z hlediska provozu a následné údržby komunikací vhodnější: beton, nebo asfalt
  • co silnicím nejvíce škodí
  • jak se proměnila odolnost silniční sítě a v čem jsou specifické opravy v městském prostředí
  • proč stále stojíme v kolonách a jak lze lépe koordinovat uzavírky, ať už ve městech, nebo na dálnicích
  • jak skutečně pomohla umělá inteligence při vyhodnocování dat ze silničního provozu
  • kdy můžeme očekávat reálný nástup autonomních aut

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

