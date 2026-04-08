Před mnoha lety začal Creative Dock na zakázku stavět technologické projekty pro jiné hráče na trhu. Šéfka firmy Gabriela Teissing v novém díle podcastu Na vlně podnikání poodkrývá zákulisí společnosti, která dnes spolupracuje s koncerny jako Bosch nebo Mitsubishi. Hlavním tématem rozhovoru je střet s realitou na Blízkém východě, kam Creative Dock před několika lety expandoval. Gabriela popisuje, jaké to je řídit týmy v zemích, které se ocitly uprostřed vojenského konfliktu. Vysvětluje také, jak k ní přistupují jako k ženě ve vedoucí pozici a jak se tomu ve firmě přizpůsobili. Řeč přišla i na další témata a Gabriela se svěřila s největším fuckupem.
Jsme zvyklí formulovat myšlenky a komunikovat psaným slovem. Na Blízkém východě naopak nahrávají jenom zvukové zprávy.
Co se v tomto díle ještě dozvíte:
- co Creative Dock očekává od vstupu na severoamerický trh
- v čem se liší byznys v Dubaji, Kataru a Saúdské Arábii
- jak Gabriela řešila situaci, kdy firma kvůli neproplaceným fakturám málem neměla na výplaty
- jakou roli hraje umělá inteligence v urychlení vývoje a založení nové firmy
- co je v dnešním nepředvídatelném světě největší strategickou výhodou
- a jak Gabriela zvládá řízení týmů napříč časovými zónami
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.
