Proč je advokacie spíš posláním, než povoláním? Jaký vzkaz by poslal svému mladšímu já? A jak mu v advokátní praxi pomáhá jeho studium sociologie? Povídali jsme si s advokátem Jiřím Kučerou z kanceláře Kučera & Associates.

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

