Damir Špoljarič, zakladatel jedné z největších hostingových firem v regionu, v podcastu Na vlně podnikání bilancuje dvě dekády v technologickém byznysu. Odhaluje, jak umělá inteligence mění svět hostingu, proč hardware v dohledné době nezlevní a jaké legislativní překážky brání Evropě v technologickém rozmachu. Vedle technologií dává nahlédnout i do zákulisí investic svého fondu Gi21, obtíží kolem stavby hotelů v Chorvatsku i budování největšího českého operátora privátní letecké dopravy. Dozvíte se také, proč je první prodej firmy nejtěžší a jak vypadá životní styl podnikatele, který „pracuje furt“.

Každá investice má mít dva atributy: musí být schopná vydělávat peníze a musí to být zábava. Když tam jedna věc chybí, tak to dělat nebudeme.

Co se v tomto díle ještě dozvíte:

  • v čem se obor hostingu proměnil za poslední dvě dekády
  • jak AI ovlivňuje nároky na datová centra
  • proč dává smysl volit lokální hosting místo globálních hráčů, jako je Amazon
  • jak se budou vyvíjet ceny hardwaru, který v posledních měsících prudce zdražil
  • proč se Damir rozhodl prodat firmu německé skupině Contabo
  • podle čeho si Damirův fond Gi21 vybírá investice
  • jaké jsou jeho zkušenosti s developmentem a provozem hotelů v Chorvatsku
  • proč se vrhl do leteckého byznysu a jak se buduje firma pro privátní leteckou přepravu
  • jestli sám ještě létá a jak vypadá pracovní den workoholika

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

