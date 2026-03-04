Damir Špoljarič, zakladatel jedné z největších hostingových firem v regionu, v podcastu Na vlně podnikání bilancuje dvě dekády v technologickém byznysu. Odhaluje, jak umělá inteligence mění svět hostingu, proč hardware v dohledné době nezlevní a jaké legislativní překážky brání Evropě v technologickém rozmachu. Vedle technologií dává nahlédnout i do zákulisí investic svého fondu Gi21, obtíží kolem stavby hotelů v Chorvatsku i budování největšího českého operátora privátní letecké dopravy. Dozvíte se také, proč je první prodej firmy nejtěžší a jak vypadá životní styl podnikatele, který „pracuje furt“.
Každá investice má mít dva atributy: musí být schopná vydělávat peníze a musí to být zábava. Když tam jedna věc chybí, tak to dělat nebudeme.
Co se v tomto díle ještě dozvíte:
- v čem se obor hostingu proměnil za poslední dvě dekády
- jak AI ovlivňuje nároky na datová centra
- proč dává smysl volit lokální hosting místo globálních hráčů, jako je Amazon
- jak se budou vyvíjet ceny hardwaru, který v posledních měsících prudce zdražil
- proč se Damir rozhodl prodat firmu německé skupině Contabo
- podle čeho si Damirův fond Gi21 vybírá investice
- jaké jsou jeho zkušenosti s developmentem a provozem hotelů v Chorvatsku
- proč se vrhl do leteckého byznysu a jak se buduje firma pro privátní leteckou přepravu
- jestli sám ještě létá a jak vypadá pracovní den workoholika
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
