Proč má humánní medicína e-recepty, zatímco majitelé psů a koček stále listují očkovacími průkazy s nesrozumitelnými nálepkami? Lucie Brabcová, která dříve pracovala pro firmy jsou Zoot či Dáme jídlo, se rozhodla tento zamrzlý trh rozhýbat. Její platforma Vetstor pomocí umělé inteligence překládá veterinární zprávy do lidské řeči či hlídá prevenci za majitele domácích mazlíčků. Dozvíte se, proč do projektu investovala Simona Kijonková, jaké jsou nejnovější trendy ve výživě pro psy a kočky a v čem spočívá budoucnost veteriny.
Každý druhý majitel domácího mazlíčka neví, jestli odčervuje správně.
Co se v tomto díle ještě dozvíte:
- v čem veterinární péče zaostává za tou lidskou
- proč lékaři tráví noci psaním zpráv a jak jim může AI uvolnit ruce
- co odhalil průzkum mezi tisícovkou majitelů psů a koček o zdravotní dokumentaci jejich mazlíčků
- jak konkrétně Vetstor pomáhá s prevencí a výběrem správného krmiva
- na čem platforma vydělává
- čím projekt přesvědčil Simonu Kijonkovou, aby se stala investorkou
- a co se skrývá za trendem humanizace zvířat
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.
