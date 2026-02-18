Jak se ze stavaře stal profesionálním destilatérem, jehož výrobky sbírají medaile na prestižních světových soutěžích? Co je při pálení kvalitního alkoholu nejdůležitější? A co by si chtěl vypálit a ještě k tomu neměl možnost? Povídali jsme si s Jiřím Káplem, zakladatelem lihovaru Anton Kaapl.

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

