Jak se proměnil svět dronů za posledních pár let? Kde všude se drony využívají a co vše umí? A jaká je jejich budoucnost? Povídali jsme si s Jaroslavem Řešátkem, zakladatelem společnosti Telink, která je největším dodavatelem průmyslových dronů v Česku a na Slovensku.
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.