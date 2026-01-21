Jak se proměnil svět dronů za posledních pár let? Kde všude se drony využívají a co vše umí? A jaká je jejich budoucnost? Povídali jsme si s Jaroslavem Řešátkem, zakladatelem společnosti Telink, která je největším dodavatelem průmyslových dronů v Česku a na Slovensku.

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

