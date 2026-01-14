Umělá inteligence pomáhá zachraňovat zrak, mozek i životy. V aktuálním díle podcastu Na vlně podnikání o tom mluví David Navrátil, zakladatel skupiny Channel Lab. „Největší problém zdravotnictví je, že pacientů je čím dál víc a lékařů je buď stejně, nebo dokonce míň,“ říká a popisuje, jak právě AI může zásadně pomoci s dostupností péče i včasnou diagnostikou. Jeho tým začínal s projektem Aireen, který s pomocí umělé inteligence odhaluje oční onemocnění. „Nemůžeme si dovolit přehlédnout nemocného pacienta. Spíše se stane opak. Označíme někoho, kdo je zdravý,“ říká Navrátil. Postupně rozjel i další projekty, které se zaměřují například na neurodegenerativní onemocnění, Alzheimerovu chorobu či diagnostiku z hlasu. Navrátil v podcastu také otevřeně popisuje svou osobní motivaci, podnikatelskou cestu a důvod, proč dnes buduje projekty s dlouhodobým společenským dopadem.

Největší síla umělé inteligence v diagnostice je v časných fázích nemoci.

Co se v tomto díle ještě dozvíte:

  • jak může umělá inteligence zlepšit dostupnost a rychlost diagnostiky
  • proč má AI největší přínos v časných stádiích nemocí
  • zda může AI v medicíně dělat chyby a jak se s tím pracuje
  • jak vznikly projekty, které nyní ve skupině Channel Lab jsou
  • jak probíhá certifikace zdravotnických AI nástrojů a proč to trvá roky
  • jaké etické otázky přináší genová editace
  • a zda AI může skutečně zlevnit zdravotní péči

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

