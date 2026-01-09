Český fond kvalifikovaných investorů Findigo dosahuje roční zhodnocení přes deset procent. S Ivo Korčákem a Radimem Boháčem z Findigo jsme probrali byznysmodel fondu, způsob, jakým řídí riziko, či výhody toho, že poskytují úvěry na relativně krátké období 12 až 18 měsíců.
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.
