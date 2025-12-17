Před několika měsíci šokoval veřejnost test MF DNES, který v některých kombuchách odhalil nepřiznaný obsah alkoholu až 1,4 procenta, přestože byly označeny jako nealkoholické. Podle pravidel přitom smějí obsahovat maximálně půl procenta alkoholu. Právě otázku alkoholu v kombuše řešil Michal Ďuriník, spoluzakladatel a šéf společnosti Loklok, už od samého začátku. Jeho cílem bylo vyrábět nápoj zcela bez alkoholu, a to i přesto, že fermentace alkohol přirozeně vytváří. V podcastu Na vlně podnikání vysvětluje, co ho k vývoji takového nápoje přivedlo, a popisuje, jak mu akademické zkušenosti z experimentální ekonomie a psychologie pomáhají při řízení výzkumu i v porozumění zákaznickému chování. Dozvíte se také o probíhajícím klinickém výzkumu ve spolupráci s brněnskou fakultní nemocnicí, který má potvrdit zdravotní benefity kombuchy LokLok.
Kombucha bez příchutí neexistuje. Vždy tam bude příchuť základní ingredience, tedy černého, nebo zeleného čaje.
Co se v tomto díle ještě dozvíte:
- jak vznikl původní nápad na výrobu kombuchy a kde se vzal název společnosti Loklok
- proč se Michal s kolegy rozhodl jít cestou čistě nealkoholické kombuchy a jak toho dosahují
- zda a jak může zákazník na první pohled poznat, že nápoj obsahuje alkohol
- jaký je rozdíl mezi kombuchou LokLok a domácí kombuchou
- jaké jsou náklady a úskalí dlouhého, šestiměsíčního procesu fermentace
- proč do své kombuchy přidávají probiotický bacil a co zkoumají s fakultní nemocnicí v Brně
- podle čeho v Lokloku vybírají nové příchutě, například chmel, a jak probíhá vývoj
- jaký je potenciál trhu s nealkoholickými a fermentovanými nápoji v souvislosti s trendem omezování alkoholu
- v čem při podnikání pomáhá Michalovi doktorát z experimentální ekonomie a psychologie
