Před několika měsíci šokoval veřejnost test MF DNES, který v některých kombuchách odhalil nepřiznaný obsah alkoholu až 1,4 procenta, přestože byly označeny jako nealkoholické. Podle pravidel přitom smějí obsahovat maximálně půl procenta alkoholu. Právě otázku alkoholu v kombuše řešil Michal Ďuriník, spoluzakladatel a šéf společnosti Loklok, už od samého začátku. Jeho cílem bylo vyrábět nápoj zcela bez alkoholu, a to i přesto, že fermentace alkohol přirozeně vytváří. V podcastu Na vlně podnikání vysvětluje, co ho k vývoji takového nápoje přivedlo, a popisuje, jak mu akademické zkušenosti z experimentální ekonomie a psychologie pomáhají při řízení výzkumu i v porozumění zákaznickému chování. Dozvíte se také o probíhajícím klinickém výzkumu ve spolupráci s brněnskou fakultní nemocnicí, který má potvrdit zdravotní benefity kombuchy LokLok.

Kombucha bez příchutí neexistuje. Vždy tam bude příchuť základní ingredience, tedy černého, nebo zeleného čaje.

Co se v tomto díle ještě dozvíte:

  • jak vznikl původní nápad na výrobu kombuchy a kde se vzal název společnosti Loklok
  • proč se Michal s kolegy rozhodl jít cestou čistě nealkoholické kombuchy a jak toho dosahují
  • zda a jak může zákazník na první pohled poznat, že nápoj obsahuje alkohol
  • jaký je rozdíl mezi kombuchou LokLok a domácí kombuchou
  • jaké jsou náklady a úskalí dlouhého, šestiměsíčního procesu fermentace
  • proč do své kombuchy přidávají probiotický bacil a co zkoumají s fakultní nemocnicí v Brně
  • podle čeho v Lokloku vybírají nové příchutě, například chmel, a jak probíhá vývoj
  • jaký je potenciál trhu s nealkoholickými a fermentovanými nápoji v souvislosti s trendem omezování alkoholu
  • v čem při podnikání pomáhá Michalovi doktorát z experimentální ekonomie a psychologie

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

