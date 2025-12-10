Jak se dokáže česká advokátní kancelář rozrůst do devíti zemí Evropy včetně Ukrajiny? A jaký mají špičkoví advokáti work life balance? Povídali jsme si s ředitelkou advokátní kanceláře Peterka Partners v České republice Adélou Krbcovou.

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

