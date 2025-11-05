Jak může česká značka spodního prádla, která šije výhradně v tuzemsku, uspět v celosvětové konkurenci? Šimon Jiráček, původně vystudovaný architekt, se rozhodl vstoupit do rodinného byznysu a právě na tuto otázku odpovídá v podcastu Na vlně podnikání. Jako ředitel pro strategii značky Timo představuje třetí generaci rodiny, která vede jednu z posledních českých textilních firem. V rozhovoru vysvětluje, jak se Timo proměnilo od dob jeho babičky Jitky Kalivodové, která podnik po revoluci privatizovala, a přibližuje, co obnáší vyrábět spodní prádlo ve více než stovce velikostí.
Každá naše podprsenka projde v průměru rukama deseti švadlen.
Co se v tomto díle ještě dozvíte:
- co v litoměřické fabrice přetrvává z odkazu Šimonovy babičky Jitky Kalivodové
- proč Timo stále šije v Česku a jak se proměňuje tuzemský textilní průmysl
- čím je výroba spodního prádla specifická a jak lze skloubit ruční výrobu s moderními technologiemi
- jak se mění poptávka zákazníků a jaké trendy dnes ve spodním prádle dominují
- s čím je možné oslovit mladší zákaznice
- jak těžké je dnes najít kvalifikované švadleny
- kolik času zabere plánování nových kolekcí a jak dlouho trvá jejich realizace
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.
