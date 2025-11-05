Jak může česká značka spodního prádla, která šije výhradně v tuzemsku, uspět v celosvětové konkurenci? Šimon Jiráček, původně vystudovaný architekt, se rozhodl vstoupit do rodinného byznysu a právě na tuto otázku odpovídá v podcastu Na vlně podnikání. Jako ředitel pro strategii značky Timo představuje třetí generaci rodiny, která vede jednu z posledních českých textilních firem. V rozhovoru vysvětluje, jak se Timo proměnilo od dob jeho babičky Jitky Kalivodové, která podnik po revoluci privatizovala, a přibližuje, co obnáší vyrábět spodní prádlo ve více než stovce velikostí.

Každá naše podprsenka projde v průměru rukama deseti švadlen.

Co se v tomto díle ještě dozvíte:

  • co v litoměřické fabrice přetrvává z odkazu Šimonovy babičky Jitky Kalivodové
  • proč Timo stále šije v Česku a jak se proměňuje tuzemský textilní průmysl
  • čím je výroba spodního prádla specifická a jak lze skloubit ruční výrobu s moderními technologiemi
  • jak se mění poptávka zákazníků a jaké trendy dnes ve spodním prádle dominují
  • s čím je možné oslovit mladší zákaznice
  • jak těžké je dnes najít kvalifikované švadleny
  • kolik času zabere plánování nových kolekcí a jak dlouho trvá jejich realizace

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

Související

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://podcasty.ekonom.cz/c1-67808030-o-spodnim-pradle-a-rucnim-siti-se-simonem-jirackem-z-textilky-timo  