Jak se slovenská developerská společnost Corwin dostala ke spolupráci se světoznámým urbanistou a architektem Janem Gehlem? Jak se „Gehlovské“ architektonické principy projevují v jejich pražském developerském projektu Dvory? A jak vůbec stavět udržitelně a s ohledem na lidi? O tom všem i mnohém dalším jsme si povídali s Jakubem Dobrým, country managerem Corwin v Česku.
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
