Miroslav Šole, spolumajitel kreativní kuchyně Levitate na pražských Vinohradech, prošel cestou, kterou by čekal málokdo. Od studia jaderné energetiky a práce v rozhlase, přes vedení největší cateringové firmy na světě až k vlastní restauraci s ambicí získat dvě michelinské hvězdy. V podcastu vypráví o tom, co se naučil v Londýně, New Yorku i Tokiu, proč je české gastronomii potřeba mezinárodní rozměr, jak probíhá vývoj jednoho jediného chodu i co dnes určují světové trendy v kuchyni. A také vysvětluje, proč je pro něj gastronomie jedním z nejkrásnějších lidských oborů. Přestože patří k těm nejtěžším.

Kreativní gastronomie není o tom, jak si mnozí myslí, že čím víc chutí na talíři, tím lépe. Jak se kdysi říkalo: čím víc pruhů, tím víc Adidas.

Co se v tomto díle ještě dozvíte:

  • jak se Miroslav dostal od jaderné fyziky a žurnalistiky až ke gastronomii
  • co mu dala dvacetiletá zkušenost v Compass Group, největší cateringové firmě světa
  • jaké bylo setkání se šéfkuchařskými legendami jako Paul Bocuse nebo bratři Roux
  • proč v Česku chybí „školy mistrů“ a centra, kde by mladí kuchaři mohli růst
  • podle čeho se během tří soust pozná skutečný gastronomický talent
  • v čem spočívá „high-end fine dining“ a jak vzniká jedno menu, které může zabrat i tři měsíce práce
  • jak vychází ekonomika Levitate s ohledem na vysokou náročnost, omezený počet míst a pomalou obrátku hostů
  • jaké jsou aktuální trendy světové gastronomie a co v ní Česku chybí
  • jakou ambici má Levitate a proč cílí na dvě michelinské hvězdy

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

