Jak se za poslední čtvrtstoletí proměnil svět videoher v Česku? A proč se z videoherního obchodu Xzone.cz stala popkulturní prodejna merchandisingu a herních doplňků? Povídali jsme si se zakladatelem Xzone.cz Martinem Schovancem.
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.
