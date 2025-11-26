Jak se za poslední čtvrtstoletí proměnil svět videoher v Česku? A proč se z videoherního obchodu Xzone.cz stala popkulturní prodejna merchandisingu a herních doplňků? Povídali jsme si se zakladatelem Xzone.cz Martinem Schovancem.

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

