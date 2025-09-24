Jak se z teenagera, který „hacknul“ první software, stal šéf globální technologické firmy IceWarp? Její spolumajitel a šéf Adam Paclt v podcastu Na vlně podnikání mluví o svých podnikatelských začátcích, expanzi do světa, konkurenčním boji s Microsoftem a Googlem i o tom, proč Evropa hází startupům klacky pod nohy. Dozvíte se, proč je strach největším nepřítelem mladé generace a co by změnil na evropské byrokracii, aby zde mohly vznikat technologické firmy světového formátu.
Tohle je Čína. Chat control je nástroj na sledování lidí, který vůbec nedává smysl. Nechápu, jak někoho mohlo napadnout něco takového prosazovat.
Co se v tomto díle ještě dozvíte:
- proč je potřeba, aby existovala alternativa ke kancelářským balíkům od Microsoftu a Googlu
- čemu Adam a IceWarp čelí při získávání korporátních a vládních zákazníků
- proč Evropa ztrácí technologické talenty
- jaké dopady mohou mít evropské regulace jako AI Act na startupy a další firmy
- proč považuje návrhy na skenování soukromých zpráv za ohrožení internetu a co by to přineslo
- proč se rozhodl vstoupit do politiky a co chce změnit
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.