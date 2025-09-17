Proč je obchod krásné řemeslo? Jaké by měl mít dobrý obchodník vlastnosti a schopnosti? A v čem dělají podnikatelé v obchodu často chybu? Povídali jsme si s Jaroslavem Salvou, mentorem a školitelem se zaměřením na obchod a vedení lidí.

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

