Co rozhoduje o tom, jestli se z vaší firmy stane veřejně obchodovaná společnost? A proč se čeští podnikatelé burzy stále zbytečně obávají? Investor a stratég Tomáš Morava, zakladatel společnosti Liftia, v podcastu Na vlně podnikání odhaluje zákulisí IPO, sdílí příběhy firem z trhu Start a vysvětluje, jak může burza pomoct i při generačním předávání rodinných firem. Dozvíte se také, co odlišuje úspěšné podnikatele od těch méně úspěšných a proč se někdy vyplatí mluvit méně o penězích a více o lidech.
V Česku je spoustu skvělých firem s miliardovými obraty. Opravdové klenoty, možná trochu neobroušené. Často jsou však schované ve stínu a pro veřejnost neviditelné.
Co se v tomto díle ještě dozvíte:
- co rozhoduje o tom, zda je firma připravená vstoupit na burzu
- jaké jsou nejčastější varovné signály, které mohou plány na úpis akcií zhatit
- jaký je rozdíl mezi financováním přes burzu a financováním prostřednictvím privátního kapitálu
- zda může burza pomoci rodinným firmám při řešení nástupnictví
- jaké typy firem mají v Česku aktuálně největší potenciál pro vstup na burzovní trh Start
- co odlišuje úspěšné podnikatele od těch méně úspěšných
- jaké zkušenosti získal Tomáš Morava v Jablotronu a proč založil společnost Liftia
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
