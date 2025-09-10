Co rozhoduje o tom, jestli se z vaší firmy stane veřejně obchodovaná společnost? A proč se čeští podnikatelé burzy stále zbytečně obávají? Investor a stratég Tomáš Morava, zakladatel společnosti Liftia, v podcastu Na vlně podnikání odhaluje zákulisí IPO, sdílí příběhy firem z trhu Start a vysvětluje, jak může burza pomoct i při generačním předávání rodinných firem. Dozvíte se také, co odlišuje úspěšné podnikatele od těch méně úspěšných a proč se někdy vyplatí mluvit méně o penězích a více o lidech.

V Česku je spoustu skvělých firem s miliardovými obraty. Opravdové klenoty, možná trochu neobroušené. Často jsou však schované ve stínu a pro veřejnost neviditelné.

Co se v tomto díle ještě dozvíte:

  • co rozhoduje o tom, zda je firma připravená vstoupit na burzu
  • jaké jsou nejčastější varovné signály, které mohou plány na úpis akcií zhatit
  • jaký je rozdíl mezi financováním přes burzu a financováním prostřednictvím privátního kapitálu
  • zda může burza pomoci rodinným firmám při řešení nástupnictví
  • jaké typy firem mají v Česku aktuálně největší potenciál pro vstup na burzovní trh Start
  • co odlišuje úspěšné podnikatele od těch méně úspěšných
  • jaké zkušenosti získal Tomáš Morava v Jablotronu a proč založil společnost Liftia

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

