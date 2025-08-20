Proč je koupě nemovitosti v Dubaji investiční hit? Jakým nástrahám se při takové investici vyhnout a kolik peněz musíte mít? A jak se vlastně žije v tomhle městě? Dozvíte se v rozhovoru se zakladatelkou Kubr Properties Lilian Kubrovou.

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

