Jak se vyplácí investice do firem, které nemají vyřešený problém nástupnictví? Jak do takových podniků investovat a na co si při tom dát pozor? A na čem akvizice podobných podniků často ztroskotá? Povídali jsme si s Davidem Fogadem, ředitelem private equity fondu firemního nástupnictví ADAX.

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

Související

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://podcasty.ekonom.cz/c1-67795290-na-vlne-podnikani-o-investicich-do-firem-s-nevyresenym-nastupnictvim  