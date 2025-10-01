Jak se vyplácí investice do firem, které nemají vyřešený problém nástupnictví? Jak do takových podniků investovat a na co si při tom dát pozor? A na čem akvizice podobných podniků často ztroskotá? Povídali jsme si s Davidem Fogadem, ředitelem private equity fondu firemního nástupnictví ADAX.
