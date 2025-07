Co mají společného infrapanely, fritézy a vaření knedlíků? Spojuje je technologie Dalyn, elektrický měnič, který dokáže ušetřit až třetinu energie, aniž by porušoval fyzikální zákony. Miroslav Odložilík, šéf společnosti Namitech, v podcastu Na vlně podnikání popisuje, jak se z původně garážového projektu stala patentovaná inovace s ambicí proměnit trh s elektrickým vytápěním. „Infrapanely zatím používá jen 0,8 procenta českých domácností. V severských zemích je to desetkrát tolik,“ říká Odložilík. Mluví také o pětiletém boji s českými úřady, skepsi v akademickém prostředí a o tom, proč podle něj může infratopení jednou překonat tepelná čerpadla.

Je to jen poctivá fyzika. Neobjevili jsme perpetuum mobile, jen jsme se na ohřev podívali pořádně.

Co se v tomto díle ještě dozvíte:

jak funguje technologie Dalyn a v čem ji inspiroval srbský vynálezce Nikola Tesla

kde všude lze technologii využít a kam se naopak nehodí

v čem může být infratopení efektivnější než radiátory nebo podlahové topení

jaký je ekonomický rozdíl mezi infrapanely a tepelným čerpadlem

proč jim úřady na pět let zablokovaly podnikání a jak to nakonec dopadlo

co může přinést kombinace fotovoltaiky, baterií a chytrého řízení

proč si český stát s inovacemi příliš nerozumí a co by se mělo změnit

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.