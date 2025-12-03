Většina malých a středních firem sedí na zlatém pokladu, aniž by si to uvědomovala. Martin Plachý, zakladatel společnosti Gimmedata a autor nástroje Rekap, v novém díle podcastu Na vlně podnikání popisuje realitu velké části českého byznysu. Účetnictví se u nás často dělá jen kvůli finančnímu úřadu. A navíc s výrazným zpožděním, když je potřeba připravit daňové přiznání. Manažeři se pak během roku rozhodují spíše podle pocitů, což jim může zkomplikovat situaci třeba při žádosti o úvěr. Přitom právě účetnictví může být jednou z nejcennějších digitálních disciplín. „Dává informace pro rozhodování a řízení, abych nedělal nesmysly a měl kvalitní zpětnou vazbu. Bez nich je to jako řídit auto jen podle zpětného zrcátka,“ říká Plachý.
Riziko, že uděláte chybu, která vám způsobí milionové škody nebo že vám úplně zlikviduje firmu, je daleko větší, než výše pokuty, kterou vám může vyměřit finančák.
Co se v tomto díle ještě dozvíte:
- proč malé a střední firmy často přistupují k účetnictví nesprávně a co dělají špatně
- jak poznat, že firma krvácí, i když vykazuje zisk
- jaké následky může mít nekvalitní či nedůvěryhodné účetnictví
- jak si stojí české firmy v porovnání se západní Evropou a jakou roli hraje historická diskontinuita
- co ve skutečnosti znamená digitalizace účetnictví a proč faktura ve formátu PDF není digitální záznam
- a proč přechod z korporátu do vlastního start-upu může být osvobozující i vyčerpávající zároveň
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.