Od vousů k miliardě. Tomáš Čech vyrůstal v podnikatelské rodině a věděl, že chce podnikat. Nápad prodávat kosmetiku na vousy se zrodil před přibližně osmi lety. Byla to doba, kdy v Česku nabírala na síle móda pěstěných vousů a otevíral se jeden barbershop za druhým. Dostupné značky Tomáše nijak neoslovily. „Mluvily o pravých džentlmenech, ale já jsem levej chlap,“ říká Čech s úsměvem. Sám prý tehdy ještě neměl vousy, a přesto založil vlastní značku: Angry Beards. Firma postavila svou komunikaci na hravém marketingu a dnes má mnohem širší portfolio – nabízí produkty i pro ženy. Do pěti let by Čech rád dosáhl tržeb ve výši miliardy korun (což je zhruba čtyřikrát více než nyní). Poslechněte si, jaké má plány.

Sportovní lubrikant „na kule“ hojně kupovaly i ženy. Nejprve jsme si mysleli, že ho pořizují pro své partnery. Ale zjistili jsme, že ho používají samy.

A co se v tomto díle ještě dozvíte:

co vedlo Tomáše k podnikání právě v kosmetice a jaké byly první kroky a produkty značky

jak se Angry Beards dostali od produktů na vousy k péči o celé tělo a proč cílí také na ženy

jak probíhá vývoj nových produktů a jakou roli v tom hrají zákazníci

proč Čech a spol. vsadili v marketingové komunikaci na drsný „chlapácký“ humor a zda zabírá i na ženy

v čem Angry Beards pomůže nedávná akvizice společnosti Aromatica

co plánují v Angry Beards do budoucna

a také pár zákulisních zajímavostí a vtipných momentů ze života firmy

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.