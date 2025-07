Před patnácti lety odjel na krátkou stáž do Jakarty. Dnes má za sebou exit z firmy s více než dvěma stovkami zaměstnanců, investice do indonéských start-upů, vlastní ostrov u Sumatry a podílí se na projektu Joshua District, což je kreativní komunitní centrum postavené z kontejnerů na Bali. Michal Wasserbauer v aktuálním díle podcastu Na vlně podnikání mluví o tom, jak se dělá byznys v největší muslimské zemi světa, proč bez trpělivosti, respektu a úsměvu neuděláte v Indonésii nic a jak funguje místní startupová scéna. Dozvíte se, jak vybudovat konzultační firmu, kterou koupí mezinárodní skupina, i proč se dnes vyplatí investovat do zemědělství nebo zdravotnictví. A také proč české vtipy obvykle na Indonésany nefungují.

Indonésané se smějí i v situacích, kdy nám Evropanům do smíchu úplně není.

Co se v tomto díle ještě dozvíte:

proč je Indonésie magnetem pro podnikatele a jaké příležitosti nabízí trh s 280 miliony obyvatel

jak si získat důvěru v úplně jiné kultuře a proč jen úsměv nestačí

co všechno obnáší budování firmy v Asii od nuly a proč pomoc při vstupu do Indonésie potřebují i firmy ze Singapuru

jak fungují místní regulace, proč je potřeba osobní přístup a co opravdu rozhoduje na úřadech

čím se liší indonéští startupoví foundeři od evropských a proč je v Indonésii jednodušší vybudovat „jednorožce“

do jakých oborů míří český kapitál v Indonésii

proč si Michal koupil vlastní ostrov a co na něm chce dělat

kde má domov člověk, který podniká na druhé straně světa, a jak často se Michal vrací do Česka

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.