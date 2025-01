Náklady na personál tvoří v hotelech až 40 procent celkových výdajů. Lidí, kteří by v hotelech chtěli pracovat, současně ubývá. Nezbývá nic jiného než inovovat. Filip Linek, zakladatel Flae Robotics a majitel hotelového komplexu Pecr Pec pod Sněžkou, se proto pustil do vývoje humanoidní recepční. „Hotely fungují jako laboratoř pro vývoj produktu BE-A, humanoidní recepční,“ říká Linek. Bude to taková dokonalá recepční, která mluví všemi jazyky, zařizuje a ruší rezervace, ví všechno o okolí, nabídne vám výlet. Podle Linka by měla zvládnout až 95 procent práce běžné recepční. Jde mu o zachování hospitality, pohostinnosti. Na jednu stranu totiž vznikají hotely bez personálu, jde o plnou automatizaci. Host naskenuje pas a jde se vyspat do pokoje, který si otevře QR kódem. Druhou cestou je zachování hospitality, lidí, kteří se starají o své hosty. Ale těch se podle Linka nedostává.

České hotely potřebují 100 tisíc lidí a ty evropské potřebují pět milionů lidí. A ti nejsou. Klíčový problém nastal už v covidu, kdy spousty lidí obor opustilo a už se nevrátilo.

A co se ještě dozvíte:

jaká byla původní myšlenka u startu vývoje humanoidního robota, který zastane práci recepční

co všechno vývoj obnáší a jaké jsou jednotlivé kroky, varianty robotů a harmonogram

na které hotely ve kterých zemích Linek se svou humanoidní recepční cílí

zda se hosté spokojí s tím, když je na recepci osloví místo živé recepční humanoid

jak mohou české hory konkurovat destinacím v Rakousku nebo Švýcarsku

proč má hotelnictví i přes pandemii a nedostatek pracovníků obrovský potenciál do budoucna

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.