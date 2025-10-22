Když si Jiří Nutil poprvé zasadil dvě malé rostlinky konopí, nešlo o byznysový plán, ale o zvědavost. Domácí mastičky pro rodinu však zafungovaly a zájem okolí rychle rostl. Z garážových pokusů postupně vznikla značka Konopný táta. V nové epizodě podcastu Na vlně podnikání Jirka vypráví o cestě od máminy záclony, kterou používal jako filtr, k profesionální výrobě. Mluví o předsudcích vůči konopí i o tom, proč je podle něj tahle rostlina neprávem podceňovaná.

Jeden z problémů u výrobků z konopí je, že někomu funguje opravdu zázračně a jinému vůbec.

Co se v tomto díle ještě dozvíte:

  • jak se Jirka ke konopí vůbec dostal a co se stalo s jeho prvními dvěma rostlinkami
  • odkud přišel nápad na první mastičky a jaká chyba ho na začátku stála spoustu času
  • jak reagovala rodina, když se pustil do konopného byznysu, a proč podle něj veřejnost stále předsudky úplně neodhodila
  • kdo dnes nejčastěji sahá po produktech Konopného táty
  • co všechno v konopí opravdu funguje a jak náš endokanabinoidní systém z něj dělá tak univerzální bylinu
  • proč se Jirka rozhodl nejít cestou psychoaktivního THC a raději se zaměřil na CBD a CBN
  • v čem se lišila první garážová výroba od dnešní profesionální produkce
  • a také jaké překážky přináší marketing konopných produktů

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

