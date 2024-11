Řada malých a středních firem stále jede v „papírech“ a papírových účtenkách, pokud jde o výdaje na pracovní cesty nebo jiné nákupy pro firmu. Pro šéfy není mnohdy změna důležitá, i když by to zaměstnancům ušetřilo čas a podniku peníze. „Věnují se naplno svému podnikání, jádru byznysu. Na finanční procesy, na změnu a zlepšení efektivity nemají tolik času,“ říká Petr Herzmann, šéf a spolumajitel společnosti Direct Fidoo. Její platforma se na zjednodušení komplikované finanční agendy malých a středních firem zaměřuje. Sám Herzmann začal podnikat už na vysoké škole – a po dvou letech zkrachoval. Co mu to dalo do života a dalšího podnikání?

Finance v menších firmách jsou hodně reaktivní. Šéfové by se však měli dívat více dopředu, aby věděli, jak se bude podnikání vyvíjet a mohli se na to dobře připravit.

A co se ještě dozvíte:

jak dlouho trvá, než se sledování výdajů přenese na digitální platformu, a co je potřeba k propojení s dalšími firemními systémy

zda ve firmách panuje konzervatismus a zda se zaměstnanci brání využívání nových věcí a postupů

jak mohou digitální nástroje přinést transparentnost a kontrolovat, zda zaměstnanci nezneužívají firemní výdaje

proč se ve Fidoo vrhli také na směnu zahraničních měn a co si od toho slibují

jak Fidoo plánuje expandovat na nové trhy a oslovit další typy zákazníků, jak fungují synergie v rámci skupiny Direct

zda je Fidoo po deseti letech stále ještě start-up

jaké nejčastější chyby dělají šéfové ve firemních financích

v čem Herzmanna ovlivnilo rodinné prostředí a jaké byly jeho podnikatelské začátky

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.