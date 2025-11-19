V aktuálním díle podcastu Na vlně podnikání se o svůj pohled na podnikání, tvrdou práci a rovnováhu mezi pracovním nasazením a zdravým životním stylem podělil Vojtěch Hlavenka, šéf společnosti Elonga. Ta vyvinula náramek měřící úroveň stresu a regenerace. „Věřím v to, že tvrdá práce je jedinou šancí, jak uspět v podnikání. Náramek mi přesně slouží k tomu, abych zjistil, kdy už je to moc,“ říká Hlavenka. Vysvětluje, kdy výsledky z náramku dávají smysl a ve kterých případech to zavání digitální hypochondrií.

Apple Watch dokáže dobře popsat, co bylo. A Elonga říká, co bude, nebo co má být, abyste byli zdravější.

Co se v tomto díle ještě dozvíte:

  • jak skloubit workoholismus s měřením úrovně stresu, které náramek Elonga provádí
  • čím se Elonga liší od jiných nositelných zařízení, jako jsou Apple Watch nebo sportovní hodinky Garmin
  • na jakém základě, tedy technologii, Elonga měří a díky čemu je možné zkrátit měření na tři minuty denně
  • proč se Hlavenka a tým kolem Elongy zaměřuje spíše na běžné uživatele než na sportovce
  • jaké jsou prodejní výsledky a jaký je potenciál do budoucna
  • proč si Elonga vybrala pro expanzi Nizozemsko a Ameriku a jaká jsou rizika vstupu na globální trhy
  • jak se liší přístup ke zdraví v Česku a v Nizozemsku
  • co všechno lze inovovat a zda půjde jednou měřit data i bez náramků či bez hodinek
  • jaký vliv měl na Vojtěcha jeho otec, investor Jiří Hlavenka, a v čem ho chce Vojtěch překonat

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

