V aktuálním díle podcastu Na vlně podnikání se o svůj pohled na podnikání, tvrdou práci a rovnováhu mezi pracovním nasazením a zdravým životním stylem podělil Vojtěch Hlavenka, šéf společnosti Elonga. Ta vyvinula náramek měřící úroveň stresu a regenerace. „Věřím v to, že tvrdá práce je jedinou šancí, jak uspět v podnikání. Náramek mi přesně slouží k tomu, abych zjistil, kdy už je to moc,“ říká Hlavenka. Vysvětluje, kdy výsledky z náramku dávají smysl a ve kterých případech to zavání digitální hypochondrií.
Apple Watch dokáže dobře popsat, co bylo. A Elonga říká, co bude, nebo co má být, abyste byli zdravější.
Co se v tomto díle ještě dozvíte:
- jak skloubit workoholismus s měřením úrovně stresu, které náramek Elonga provádí
- čím se Elonga liší od jiných nositelných zařízení, jako jsou Apple Watch nebo sportovní hodinky Garmin
- na jakém základě, tedy technologii, Elonga měří a díky čemu je možné zkrátit měření na tři minuty denně
- proč se Hlavenka a tým kolem Elongy zaměřuje spíše na běžné uživatele než na sportovce
- jaké jsou prodejní výsledky a jaký je potenciál do budoucna
- proč si Elonga vybrala pro expanzi Nizozemsko a Ameriku a jaká jsou rizika vstupu na globální trhy
- jak se liší přístup ke zdraví v Česku a v Nizozemsku
- co všechno lze inovovat a zda půjde jednou měřit data i bez náramků či bez hodinek
- jaký vliv měl na Vojtěcha jeho otec, investor Jiří Hlavenka, a v čem ho chce Vojtěch překonat
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.
