Jádrem byznysu Conteg Group je výroba komponentů pro datacentra. Specializují se například na IT a průmyslové rozvaděče. Před časem se však vrhli také na výdejní boxy. Šéf a spoluzakladatel firmy Vít Voláček v podcastu Na vlně podnikání říká, že jim chtějí dát další rozměr. Aby to nebyla jen plechová krabice, kde si člověk vyzvedne zásilku z e-shopu. Mohou sloužit jako úschovny zavazadel, automatizované recepce v kancelářích, lidé si jejich využitím mohou předávat věci. „Snažíme se z těch boxů dělat univerzální zařízení, a to nejen ve veřejném, ale i v soukromém prostoru. Jako jsou administrativní budovy, továrny nebo rodinné či bytové domy,“ říká Voláček. Zaměřují se i na obce. Voláček chce, aby v nich bylo co nejvíc služeb, které jsou běžně dostupné ve městě. V podcastu se dozvíte, proč boxy zatím nemohou nahradit poštovní schránky.

Pokud se člověk nechce hádat, nesmí být v rodinných firmách hlavní motivací k podnikání peníze. Na prvním místě musí být cíl a smysluplnost. Jen tak se podaří eliminovat třecí plochy.

Proč k výrobě komponentů pro datacentra či IT a průmyslových rozvaděčů přidali také chytré výdejní boxy OX Point.

Jaký potenciál mají samoobslužné boxy, a to nejen pro samotnou firmu, ale i pro celý trh.

Zda má smysl se bránit vizuálnímu smogu a jak se vyhnout tomu, aby obce zavalily výdejní boxy různých služeb.

Jaké technologické novinky jsou s boxy spojeny a na co všechno se dají použít.

Jak se proměňuje byznys datových center a co do nich Conteg Group dodává.

Díky čemu uspěli v tendru na rozvaděče pro datová centra a celkovou infrastrukturu sídla NATO v Bruselu.

Co dělat, aby datová centra nepotřebovala tolik energie a byla udržitelná.

