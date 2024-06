Od vzniku bitcoinu už uplynulo patnáct let. Štěpán Uherík, finanční ředitel SatoshiLabs a kryptopeněženky Trezor, říká, že bitcoin za tu dobu prokázal, že má smysl. „Potřeba decentralizovaných peněz, které nejsou řízeny státem, se potvrdila. Za těch patnáct let nebyla nalezena žádná chyba v bitcoinové síti, která by způsobila nějaký fatální kolaps celé technologie,“ říká Uherík. Navíc se podle něj vytvořila kolem bitcoinu masa lidí, která ho nejen používá, ale současně dokázala proniknout do jeho filozofické podstaty. V následujících 15 letech podle Uheríka potvrdí bitcoin tezi, že jde o digitální zlato. „Nečekám, že se za něj začnou běžně kupovat rohlíky v samoobsluze, byť je to technicky možné a bitcoin to dokáže. Měl by být nezávislým decentralizovaným aktivem a de facto digitálním zlatem. Něco, čemu lidé důvěřují, co si můžou kryptograficky prověřit, co můžou držet a je to nezabavitelné,“ říká Uherík. Podle něj ale zapomínáme na to, že svoboda obecně, svoboda podnikání i svoboda transakcí je to, co pomohlo euroatlantické civilizaci k bohatství a úspěchu.

Žádná jiná kryptoměna nemá v úrovni decentralizace šanci bitcoin porazit. Ty projekty jsou - na rozdíl od bitcoinu - většinou centrálně řízené a orientované na zisk. Bitcoin má navrch svou jednoduchostí i počtem uživatelů.

Nevidím moc rád, když lidé naskočí do bitcoinu jen proto, že chtějí rychle zbohatnout. A vadí mi, že aplikace na obchodování akcí často svádějí klienty ke gamblingu. My se naopak snažíme vysvětlovat, že bitcoin je dlouhodobá hra.

