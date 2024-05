Nábytkářská firma Profil Nábytek z Humpolce by se dala považovat za prototyp rodinné firmy. Založili ji před 33 lety čtyři nadšenci – truhláři. Nejprve vyráběli okna, dveře či schody a postupně se propracovali k různým druhům nábytku. Ve firmě nyní pracují i jejich děti. A to na různých pozicích, od architektů po obchod. „Jsme čtyři, máme čtyři rodiny a dohromady třináct nástupníků. Vyzkoušeli jsme různé kombinace, nakonec jsme se rozhodli angažovat výkonného ředitele a dali jsme mu vizi, kam firmu dovést,“ říká František Čermák, obchodní ředitel a spolumajitel firmy. Profil Nábytek dodává do kanceláří, nemocnic, hotelů, velkých showroomů i dalších prostor. Vybavili třeba i Muzeum Jana Husa v Kostnici či Národní filmový archiv.

Kdybychom dělali pouze jednoduché věci, levný sériový nábytek, naši pracovníci by zakrněli. Neměli bychom žádný růst a navíc by to všechno zvládly stroje.

A co se ještě dozvíte?

co je nutné splnit, aby byl design i nábytek nadčasový, a jak dlouho by nábytek měl sloužit

jaké jsou hlavní trendy, které se nyní v designu a v nábytku prosazují

s jakým dřevem Čermák rád pracuje a v čem se jednotlivé druhy dřeva liší

kde všude lze najít nábytek od firmy Profil Nábytek

do jaké míry je těžké sehnat truhláře a další pracovníky

jak čtveřice majitelů plánuje předat firmu svým nástupcům

jak jsou majitelé spokojeni s najatým výkonným ředitelem a jak spolupráce mezi nimi funguje

