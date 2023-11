Svět se neustále digitalizuje, a pokud se zásadně nezmění fungování společnosti, potřeba čipů neustále poroste. „Přesun výroby čipů do západní Evropy a USA je z dlouhodobého pohledu dobrá volba, a je to reálné. Nejde však jen o výrobu, ale o celé know-how,“ říká Jan Pleskač, spoluzakladatel a šéf Tropic Square. To je firma, která vyvíjí čipy. Je třeba se ale dívat na segmenty, kde to dává smysl. V případě Evropy to mohou být například čipy pro automobilový průmysl. Tropic Square se zaměřuje na vývoj čipů pro kryptoměnové peněženky Trezor od společnosti SatoshiLabs. S novým čipem mají být bezpečnější.

Víc očí víc vidí. Otevřenost umožňuje lepší bezpečnost. Platí to pro software i pro čipy.

A co se ještě dozvíte:

zda se svět již vyrovnal s nedostatkem čipů, který zastavil výrobu v mnoha odvětvích během koronavirové pandemie

jestli má Česko skutečně potenciál stát se významným hráčem v oblasti vývoje a výroby čipů, jak tvrdí ministr Síkela

co by nemělo chybět v Národní polovodičové strategii, která právě vzniká na ministerstvu průmyslu

jak probíhá vývoj čipů, jak dlouho trvá a v čem spočívá výhoda využití „open-source“ nástrojů

zda stále platí Moorův zákon, tedy že počet tranzistorů v integrovaném obvodu se zdvojnásobuje přibližně každé dva roky

co znamená název Tropic Square a jak se vztahuje k vývoji čipů s otevřenou architekturou

kde jinde by vedle hardwarové peněženky mohly čipy od Tropic Square najít uplatnění

a zda je vývoj čipů pro programátory a inženýry lákavý

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.