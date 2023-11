Venkovní veřejný prostor je obývanější než dříve. Jde o celosvětový trend, kterému hodně napomohl covid. Lidé si uvědomili, že ulice, parky a náměstí jsou pro ně důležité. Je to místo, kde se mohou setkávat. A designéři se tomu přizpůsobují. „Proti architektuře, která se automaticky promýšlí na sto let i déle, má mobiliář kratší životnost. Technicky počítáme s dvaceti lety. Mnoho prostor se právě po této době modeluje znovu. Vznikne nová situace, nové potřeby,“ říká designér David Karásek, spoluzakladatel a ředitel firmy mmcité, která se zaměřuje na městský mobiliář. V městském prostoru je vždy třeba hledat kompromis. U významnějších míst, uzlů ve městě, by se podle něj měl od začátku nastavit vyšší standard. A nemělo by se zapomínat na údržbu.

K prostoru ve městech bychom měli přistupovat citlivě, s respektem k městskému organismu. To například znamená neřešit vše za co nejmenší peníze.

A co se ještě dozvíte:

co lidé od veřejného prostoru očekávají a co to znamená pro designéry, kteří se na veřejný prostor zaměřují

jaké materiály se používají pro mobiliář ve veřejném prostoru, jak se to v průběhu času mění a do jaké míry se uplatňuje 3D tisk

do jaké míry berou designéři v úvahu uživatelskou přívětivost jednotlivých prvků

jak se daří komunikovat s komunálními politiky a zda jsou v Česku „osvícená“ města, v jaké míře je byznys ovlivněn politickým cyklem

jak je Karásek spokojen s letošním vstupem na trh Start pražské burzy

v čem jsou pro mmcité atraktivní trhy v Jižní a Severní Americe a v čem se tamní mobiliář liší od Evropy

proč Karásek před 30 lety jako mladý designér vsadil právě na veřejný prostor

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.