Svět kamenných prodejen se hodně proměňuje. Klasičtí retailoví hráči snižují počet prodejen a zároveň přicházejí noví, kteří dříve byli výhradně online. Vnímají to jako nezbytnou součást marketingové podpory produktu. „Jde hlavně o to, aby klient měl v místě prodeje nějaký zážitek, aby se bavil. Spojuje se to s interaktivní prezentací produktu. Snaha, aby se zákazník přišel do obchodů či nákupních center bavit, je čím dál vyšší. Při online nákupu totiž něco takového nezažije,“ říká Miroslav Hanák, šéf a zakladatel firmy Authentica, která mimo jiné vybavuje retailové obchody.

Noví online hráči vzali tradičním značkám velký kus tržeb. Ty se proto snaží jít do online prostoru a těsně ho propojovat s kamennými prodejnami.

A co se ještě dozvíte:

jak se v posledních letech proměňuje vzhled kamenných retailových obchodů, jakým trendům se prodejny přizpůsobují

co dělají známé značky, aby do prodejen přilákaly mladší klientelu

jak je těžké s velkými, zavedenými a tradičními značkami vyjednávat a jak spolupráce probíhá

co je měřítkem, zda to, co v Authentice navrhli a udělali, funguje, čím se měří jejich úspěšnost

kdy se přizpůsobuje design prodejen nadnárodních značek místním zvyklostem a lokálnímu nákupnímu chování

zda se mění materiály, které se používají pro dekoraci prodejen, a jak se do nich propisuje udržitelnost

na jakých dalších nohách Authentica stojí a co plánuje do budoucna

co je v podnikání podle Hanáka nejdůležitější a jak se bránit vyhoření

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.