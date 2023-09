Štěpán Lacina se rozhodně nenarodil se zlatou lžičkou v puse. Přesto se tenhle syn moravského lesníka stal už v 26 letech ředitelem privátního bankovnictví Citibank. Proč pár let na to tohle prestižní místo opustil? Jak bylo těžké založit vlastní společnost, která pod dnešním názvem Accredio spravuje českým multimilionářům stovky milionů korun? Jaké investiční chyby bohatí Češi nejčastěji dělají? A jak se to stalo, že se investiční expert stal členem týmu, který jako první na světě sjel na raftu indickou řeku Brahmaputru? To všechno a také mnohé další jsme probrali v dalším díle podcastu Na vlně podnikání.

A co se ještě dozvíte?

Jak dramaticky jeho život změnilo studium v USA v 90. letech

Jak se mu podařilo v mladém věku vylétnout na kariérním žebříčku tak rychle vzhůru

Jak obtížné bylo získat důvěru českých multimilionářů a jaké investiční rady pro ně má

Jak psychicky náročné je spravovat cizí desítky a stovky milionů

Jak odlišné je investiční chování movitých žen a mužů

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.